Frankfurt zieht mit! Oben ohne im Schwimmbad ab sofort erlaubt

Frankfurt am Main - Auch Frauen sollen sich in Frankfurt künftig oben ohne im Schwimmbad bewegen können.

Auch in Frankfurter Schwimmbädern dürfen Frauen ab sofort oben ohne auftreten. © Anette Riedl/DPA

Die Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt einigte sich auf einen entsprechenden Antrag, wie die Volt-Fraktion mitteilte. "Dies bedeutet, dass sich in Zukunft auch weibliche oder weiblich-gelesene Personen mit unbekleideten Oberkörpern in den Frankfurter Frei- und Hallenbädern aufhalten und baden dürfen, sofern sie das möchten", heißt es in der Mitteilung vom Donnerstagabend.

Es handele sich um einen wichtigen Schritt der Geschlechtergerechtigkeit. Die Stadtverordnetenversammlung muss dem noch zustimmen.

"Mit der Umsetzung des Antrags wollen wir sicherstellen, dass Menschen aller Geschlechter selbstbestimmt über das Tragen eines Oberteils in Frankfurts Bädern entscheiden dürfen", erklärte die Volt-Fraktion.

Um Konflikte zu vermeiden, sehe der Antrag neben der Änderung der Badeordnung auch eine Schulung des Personals unter anderem zur Unterstützung im Umgang mit Diskriminierung vor, erklärte die Volt-Fraktion.