Frankfurter Flughafen: Mehr Takt, neue Linien: So wird Terminal 3 erreichbar

Frankfurt am Main - Das klingt doch gut: Zum Start von Terminal 3 am Flughafen in Frankfurt am 23. April wird die Anbindung für Reisende und Beschäftigte ausgebaut.

Eine neue Sky Line-Bahn soll das Leben von Reisenden leichter machen. © Hannes P. Albert/dpa

Vier Buslinien sowie eine kostenlose Sky Line-Bahn sorgen künftig für eine direkte Erreichbarkeit des neuen Terminals - eine deutliche Verbesserung.

Nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) werden die Linien X14, X18, 65 und X77 das Terminal 3 entsprechend anfahren. Ergänzt werde das Angebot durch die neue Sky Line, die Terminal 3 mit Terminal 1 verbindet. Dort bestehe Anschluss an S-Bahn, Regional- und auch Fernverkehr.

Damit das Terminal aus der Frankfurter Innenstadt, dem südlichen Rhein-Main-Gebiet sowie umliegenden Städten gut erreichbar ist, werden vier Buslinien wie folgt eingesetzt: