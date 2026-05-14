Streit auf Party in Frankfurt eskaliert völlig: Verletzter in Klinik gebracht

Frankfurt am Main - Ein Streit im Rahmen einer privaten Feier ist im Frankfurter Stadtteil Preungesheim völlig aus dem Ruder gelaufen. Ein Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Einer der Beteiligten wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Laut Polizeiangaben vom Donnerstag hat sich der Zwischenfall in der Nacht gegen 0.30 Uhr in der Herrenapfelstraße abgespielt. Zeugen hatten eine Ruhestörung gemeldet, außerdem seien Gäste der Feier miteinander in einen Streit geraten, hieß es.

Am Einsatzort trafen die Beamten auf rund 50 Partygäste, die sich auf dem Gehweg befanden.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand hatte sich zwischen zwei Personen ein Disput entwickelt, in dessen direkter Folge es schlussendlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war.

Beide hatten sich von der Feier entfernt, wobei einer der Männer durch die eingesetzten Streifen unweit der Party verletzt angetroffen und zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde.