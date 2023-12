Frankfurts Pendler wird's ärgern: Nahverkehrs-Angebot wird ausgedünnt

Durch eine Ausdünnung der Fahrpläne des ÖPNV in Frankfurt am Main versucht man, den Passagieren ab Januar ein stabileres Angebot anbieten zu können. © Tim Würz/dpa

Laut dem Frankfurter Verkehrsdezernenten Wolfgang Siefert (53, Grüne) muss die Stadt den Fahrplan des öffentlichen Personennahverkehrs ein wenig entzerren.



"Damit begegnet die Stadt dem anhaltenden Mangel an Fahrpersonal", erklärte der 53-Jährige am Mittwoch in einer Pressemitteilung der Stadt Frankfurt am Main in Abstimmung mit der Nahverkehrsgesellschaft traffiQ.

Es sei das Ziel, "ein verlässliches Angebot" und einen "ehrlichen Fahrplan" anbieten zu können.

Die neuen Anpassungen sollen ab dem 27. Januar in Kraft treten und zunächst bis zu den Sommerferien 2024 gelten.

"Keine Verbindung wird eingestellt, jede Haltestelle wird weiterhin bedient werden - aber Takte werden gedehnt und Parallelverbindungen eingestellt", beruhigt der Geschäftsführer der städtischen Verkehrsgesellschaft traffiQ, Tom Reinhold, alle Frankfurter. Trotzdem werden Pendler mit diesem Schritt weniger flexibel in ihrer Reiseplanung.