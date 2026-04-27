Frau (22) aus Frankfurt wird vermisst: Wer hat Feben W. gesehen?

Frankfurt am Main - Wer kann der Polizei helfen? Seit Montagnachmittag wird die 22 Jahre alte Feben W. aus Frankfurt vermisst . Die Beamten bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

Feben W. (22) aus Frankfurt wird vermisst. © Montage: David Inderlied/dpa, Polizeipräsidium Westhessen

W. war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens in einer medizinischen Einrichtung in Oberursel untergebracht. Seitdem sie diese gegen 14.30 Uhr verlassen hat, fehlt jede Spur.

Die junge Frau ist laut Beschreibung der Polizei etwa 1,60 Meter groß und hat schwarze, lockige, schulterlange Haare. Zuletzt trug sie eine weite, dunkelblaue Jeans, schwarze Springerstiefel, eine blau-weiß gestreifte Bluse, einen weißen Strickpullover und eine weite, dunkle Jacke.