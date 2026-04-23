Endlich! Erste Passagiere im Frankfurter Terminal 3 angekommen
Von Christian Ebner, Mona Wenisch
Frankfurt am Main - Es hat lange genug gedauert: Am neuen Terminal 3 des Frankfurter Flughafens sind am Donnerstag erstmals Passagiere eines Linienflugs abgefertigt worden.
Als Erstes landete am frühen Morgen ein Jet der Gesellschaft China Southern Airlines aus Shenyang, wie der Flughafenbetreiber Fraport bestätigte.
Die chinesische Gesellschaft gehört zu den 57 Airlines, die bis zum Sommer in das neue Terminal 3 am größten deutschen Flughafen umziehen sollen. Bislang waren sie im Terminal 2 beheimatet, das geschlossen und dann saniert werden soll.
Das Gebäude war nach mehr als zehn Jahren Bauzeit am Mittwoch offiziell eröffnet worden.
Das vier Milliarden Euro teure Terminal bietet in der ersten Ausbaustufe eine Abfertigungskapazität von stolzen rund 19 Millionen Passagieren.
Es kann mit einem vierten Flugsteig sogar noch auf 25 Millionen erweitert werden. Das Terminal stellt die Endstufe des genehmigten Ausbaus am Flughafen Frankfurt dar.
Titelfoto: Andreas Arnold/dpa