Endlich! Erste Passagiere im Frankfurter Terminal 3 angekommen

Frankfurt am Main - Es hat lange genug gedauert: Am neuen Terminal 3 des Frankfurter Flughafens sind am Donnerstag erstmals Passagiere eines Linienflugs abgefertigt worden.

Eine Maschine der China Southern Airlines wurde als erster offizieller Passierflug, der das Terminal 3 angeflogen hat, mit Wasserfontänen begrüßt. © Andreas Arnold/dpa

Als Erstes landete am frühen Morgen ein Jet der Gesellschaft China Southern Airlines aus Shenyang, wie der Flughafenbetreiber Fraport bestätigte.

Die chinesische Gesellschaft gehört zu den 57 Airlines, die bis zum Sommer in das neue Terminal 3 am größten deutschen Flughafen umziehen sollen. Bislang waren sie im Terminal 2 beheimatet, das geschlossen und dann saniert werden soll.

Das Gebäude war nach mehr als zehn Jahren Bauzeit am Mittwoch offiziell eröffnet worden.

Das vier Milliarden Euro teure Terminal bietet in der ersten Ausbaustufe eine Abfertigungskapazität von stolzen rund 19 Millionen Passagieren.