"Frühjahrsoffensive" am Hauptbahnhof in Frankfurt: Das hat es damit auf sich

Frankfurt am Main - Ordnung muss sein! Nicht nur in den eigenen vier Wänden, auch am Hauptbahnhof in Frankfurt heißt es in diesem Monat: Frühjahrsputz. Eine billige Angelegenheit wird das allerdings nicht.

Die Deutsche Bahn (DB) nimmt den Hauptbahnhof in Frankfurt ins Visier: Es steht das große Reinemachen auf dem Programm. © Andreas Arnold/dpa

Der Deutschen Bahn (DB) zufolge werden in der Mainmetropole in den anstehenden Wochen unter anderem die Oberleitungsmasten, Bahnsteige, Treppen, Aufzüge, Hinweisschilder und Glasflächen intensiv gereinigt. Auch Industriekletterer sollen dabei laut den Angaben zum Einsatz kommen.

"Der Hauptbahnhof als Tor zur Stadt nimmt mit rund einer halben Million Reisenden pro Tag eine besondere Rolle in Frankfurt ein", teilte Melanie Kühner, Leiterin des Bahnhofsmanagements, mit.

Ein sauberes Erscheinungsbild sei deshalb wichtig.

Das alles hat seinen Preis: Insgesamt koste die Sonderreinigung mehr als 175.000 Euro. Bei der Aktion würden Graffiti und Kaugummi entfernt.

Mithilfe der Kletterer sollen die zehn Rundbögen aus Glas am Bahnhof von innen und außen gründlich gereinigt werden.