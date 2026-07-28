Hitze in Hessen: Rettungsdienst bittet um Mithilfe! Das müsst Ihr diese Woche unbedingt beachten

Frankfurt am Main - Es wird in den nächsten Tagen wieder heiß in Hessen , am Donnerstag sollen die Temperaturen an der Marke von 40 Grad kratzen. Unter anderem beim Rettungsdienst in Frankfurt laufen bereits die Vorbereitungen.

Es wird heiß in Frankfurt und Hessen. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

Laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) muss in dieser Woche mit mehreren Tagen gerechnet werden, an denen mehr als 35 Grad in Hessen auf Thermometern ablesbar sein dürften.

Trotz im Vergleich zur zurückliegenden Hitzewelle niedrigeren Werten in der Nacht gehen die Retter von einer höheren Notfallrettungsbelastung aus.

Wichtig ist demnach in den kommenden Tagen, sich dem Wetter entsprechend angemessen zu verhalten. Jeder könne laut der Feuerwehr dazu beitragen, die Retter und Kliniken zu entlasten.

Folgendes wird dabei empfohlen:

Sonnenschutz und Hut tragen

viel trinken

Schlafplatz kühl halten

Sport in kühlere Stunden verlegen

in kühleren Stunden gut lüften

Um Vegetationsbrände zu verhindern, sollten außerdem folgende Hinweise unbedingt beachtet werden: