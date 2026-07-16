Eingeflogene Mücke sticht am Flughafen zu: Vier Mitarbeiter mit Tropen-Krankheit infiziert

Frankfurt am Main - Eingeflogene Mücke sticht zu! Vier Mitarbeiter des Frankfurter Flughafens haben sich mit Malaria infiziert.

Durch einen Stich wird Malaria schnell übertragen. In Frankfurt sollen so bereits vier Flughafenmitarbeiter infiziert worden sein. © Stephen Morrison/EPA FILE/dpa

Übertragen worden sei die Tropenkrankheit durch eine im Flieger mitgereiste Mücke, sagte ein Flughafensprecher.

Trotz Sicherheitsmaßnahmen könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich eine Mücke etwa in der Fracht verstecke und beim Erblicken des Tageslichts zusteche.

Die betroffenen Mitarbeiter hatten unter anderem in der Gepäckabfertigung gearbeitet, vermutlich infizierten sie sich Anfang der Woche.

Ob sie sich im Krankenhaus befinden, konnte der Sprecher nicht mitteilen.

Der letzte Malaria-Fall am Frankfurter Flughafen wurde im Jahr 2023 notiert. Auch an anderen Flughäfen kommt es laut Sprecherangaben immer wieder vereinzelt zu solchen Vorfällen.