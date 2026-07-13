Im Rennbahnpark attackiert: Frau entgeht in Frankfurt denkbar knapp Vergewaltigung

Frankfurt am Main - Erschrecker Zwischenfall in der Mainmetropole: Eine Frau ist im Frankfurter Stadtteil Niederrad attackiert und beraubt worden. Einer Vergewaltigung konnte die 38-Jährige nur denkbar knapp entgehen.

Die Ermittlungen der Frankfurter Polizei nach dem Zwischenfall im Rennbahnpark laufen auf Hochtouren, Zeugen werden gesucht. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler hatte sich die Frau in der Nacht auf Samstag gegen 0.45 Uhr mit dem unbekannten Mann auf eine Wiese im Rennbahnpark begeben, wie die Beamten am Montagmittag zu dem Fall mitteilten. Beide hatten sich demnach am Tag zuvor kennengelernt.

Als die 38-Jährige gehen wollte, sei es zwischen ihr und dem Verdächtigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, hieß es. Bei dieser soll sie gewürgt und geschlagen worden sein.

Der Unbekannte soll den Angaben zufolge auch versucht haben, die Frau auszuziehen und sein Opfer gleich mehrfach begrapscht haben.

Während der Tat nahm der Mann laut Polizei der Frau ihr Smartphone sowie ihre Handtasche ab.

Der 38-Jährigen gelang es letztendlich, vom Tatort zu fliehen.