Im Rennbahnpark attackiert: Frau entgeht in Frankfurt denkbar knapp Vergewaltigung
Frankfurt am Main - Erschrecker Zwischenfall in der Mainmetropole: Eine Frau ist im Frankfurter Stadtteil Niederrad attackiert und beraubt worden. Einer Vergewaltigung konnte die 38-Jährige nur denkbar knapp entgehen.
Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler hatte sich die Frau in der Nacht auf Samstag gegen 0.45 Uhr mit dem unbekannten Mann auf eine Wiese im Rennbahnpark begeben, wie die Beamten am Montagmittag zu dem Fall mitteilten. Beide hatten sich demnach am Tag zuvor kennengelernt.
Als die 38-Jährige gehen wollte, sei es zwischen ihr und dem Verdächtigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, hieß es. Bei dieser soll sie gewürgt und geschlagen worden sein.
Der Unbekannte soll den Angaben zufolge auch versucht haben, die Frau auszuziehen und sein Opfer gleich mehrfach begrapscht haben.
Während der Tat nahm der Mann laut Polizei der Frau ihr Smartphone sowie ihre Handtasche ab.
Der 38-Jährigen gelang es letztendlich, vom Tatort zu fliehen.
Frau im Rennbahnpark in Frankfurt attackiert: Polizei ermittelt und sucht Zeugen
Der Verdächtige selbst entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Fahndung läuft, er kann wie folgt beschrieben werden:
- männlich
- circa 30 bis 35 Jahre alt
- kurze schwarze Haare
- schwarzes T-Shirt mit dünnen, gelben Streifen an Ärmelenden
- knielange schwarze Shorts
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06975551399 oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa