Weiterer mit Ebola infizierter Mensch in Deutschland: Ärzte kämpfen um Leben

Frankfurt am Main - Knapp zwei Monate nach der ersten Ankunft eines an Ebola erkrankten US-Amerikaners ist ein zweiter mit dem Virus infizierter US-Bürger zur Behandlung nach Deutschland geflogen worden.

Bei Patienten, die mit dem Ebola-Virus infiziert sind, herrschen bei Transport und Behandlung extreme Sicherheitsvorkehrungen. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Die Person sei in der Nacht auf dem Frankfurter Flughafen gelandet und in die Universitätsklinik der hessischen Mainmetropole gefahren worden, bestätigte ein Sprecher des Bundesministeriums für Gesundheit der Deutschen Presse-Agentur.

Die US-Gesundheitsbehörde CDC hatte zuvor mitgeteilt, dass ein US-Staatsbürger betroffen sei, der für eine humanitäre Organisation in der Demokratischen Republik Kongo arbeite.

Die Person wurde demnach positiv auf die dort derzeit grassierende Bundibugyo-Variante des Virus getestet. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, blieb zunächst allerdings offen.

Die Unimedizin Frankfurt teilte auf Anfrage am Montag mit, dass die Person "entsprechende Krankheitssymptome" aufweise. Der Transport sei reibungslos verlaufen, sagte Timo Wolf, Leiter der Sonderisolierstation für hochpathogene Infektionserreger an der Universitätsmedizin Frankfurt zum Fall. "Der Zustand der Person ist derzeit stabil."

Ebola-Fieber ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Krankheit. Das Virus kann durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen werden. Im Kongo, wo die beiden infizierten US-Ärzte tätig waren, ist der jüngste Ausbruch besonders schwer einzudämmen. Für den Bundibugyo-Typ gibt es weder einen Impfstoff noch eine spezielle Therapie.

Für Transporte von Ebola-Patienten werden normalerweise Spezialflugzeuge eingesetzt. In Deutschland kommen die Patienten anschließend auf Sonderisolierstationen. Dabei handelt es sich um eine geschlossene, geschützte und vom regulären Klinikbetrieb getrennte Einheit, sodass Kontakt zu anderen Patienten ausgeschlossen werden kann. Laut Bundesgesundheitsministerium besteht daher weder für die Bevölkerung noch für andere Patienten eine Gefahr.