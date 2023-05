"Kaya, brauchst Du Geld?!": Comedian wurde für einen Obdachlosen gehalten

Seit vielen Jahren lebt der in Frankfurt geborene Comedian Kaya Yanar (50) bereits mit seiner Familie in Zürich. © Manuel Lopez/EPA

Und zwar berichtet der gebürtige Frankfurter, der seit geraumer Zeit mit seiner Familie in Zürich lebt, wie er irrtümlich für einen Bahnhofspenner gehalten wurde. "Kaya, der Penner" schreibt er zu dem Reel, das er unter anderem auf Instagram geteilt hat.

Also was war da passiert? Kaya berichtet, dass er vor einigen Tagen zu einer Show in Basel eingeladen war. "Komm", habe er sich gedacht, "ich fahre mit der Bahn, dauert zwar doppelt so lange, aber kein Stau."

Allerdings passierte ihm sein Malheur noch bevor er überhaupt am Züricher Hauptbahnhof in den Zug einsteigen konnte.

Denn auf dem Bahnsteig rutschte er total ungeschickt auf einer Zigarettenkippe aus. "Meine Sprunggelenk-Bänder sind derart ausgeleiert", so Kaya weiter, "da bin ich so umgeknickt, dass ich umgefallen bin, sodass ich plötzlich im Schneidersitz dasaß, als würde ich meditieren."

Das sah natürlich sehr seltsam aus und vor allem saß der zweifache Familienvater auf dem gut besuchten Bahnsteig den vielen Fahrgästen komplett im Weg. Und die reagierten dementsprechend schwer genervt.