Comedian Kaya Yanar beichtet: So verlor er sehr viel Geld!

Comedian Kaya Yanar (49) wurde in Frankfurt geboren. Seit 2012 lebt er mit seiner Frau und inzwischen zwei gemeinsamen Söhnen in der Schweiz. © Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/dpa

In den 2000er Jahren war Kaya Yanar einer der erfolgreichsten Comedians Deutschlands, erhielt 2001 sogar den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Comedy" für sein Erfolgsformat "Was guckst du?!".

Und wie so oft kamen mit dem vielen Geld, Ruhm und Erfolg auch einige Menschen in sein Leben, die dem gebürtigen Frankfurter eher schlecht als recht gesinnt waren.

Auf Instagram erinnert sich der mittlerweile in Zürich (Schweiz) wohnende Yanar zuletzt an eine Story von damals, die ihn viel Geld kostete. Ein guter Freund, der jetzt ein "nicht mehr so guter" Freund sei, wandte sich zu jener Zeit an ihn und berichtete von einem tollen Investment. Weil Yanar seinem Kumpel vertraute, der zudem "selber auch was mit Finanzen" am Hut hat, hörte er sich zunächst dessen Vorschlag an.

Für den Comedian sollte alles ganz einfach sein, denn er müsse nur Geld geben und würde dafür auch eine Sicherheit bekommen, dass alles in geordneten Bahnen verläuft. Klingt erst einmal toll, aber vielleicht auch ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, wie sich später noch herausstellen sollte.