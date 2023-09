Mundstuhl als Zauberkünstler? Bei diesem Clip bekommen die Fans Lachkrämpfe!

Frankfurt am Main - Dass die beiden Jungs vom Frankfurter Comedy-Duo Mundstuhl auch abseits der Bühne jede Menge Blödsinn im Kopf haben, stellen sie auch immer wieder gerne mittels ihres Insta-Accounts unter Beweis.

Gehen Mundstuhl (r.) jetzt unter die Magier? Ande (l.) zeigt schon einmal, wie das aussehen könnte. © Bild-Montage: Screenshot Mundstuhl/Instagram, Mundstuhl/Instagram

So auch jetzt mit einem kurzen Reel unter den Titel "Rising Ande" - also in etwa der "aufsteigende Ande". Entstanden ist es während der Tour zum Mundstuhl-Programm "Kann Spuren von Nüssen enthalten", mit dem Ande Werner (54) und Lars Niedereichholz (55) zurzeit im deutschsprachigen Raum unterwegs sind.

So befindet sich Ande im Clip gerade am Rande eines durch einen aus- und einfahrbaren Absperrpoller begrenzten Areals - vermutlich weil man dort rund um den Auftritt einen Parkplatz zugewiesen bekommen hatte.

Ande steht jedenfalls auf dem komplett eingefahrenen Poller und vollführt ein paar große magische Gesten, wie sie selbst die Ehrlich Brothers nicht besser hinbekommen würden. Und siehe da: Wie von Zauberhand bewegt sich der Poller und hebt den stolzen Ande in den Himmel.

Natürlich führt die "Zaubernummer" in der Spaß gewohnten Mundstuhl-Community zu allerhand schwer originellen Kommentaren.