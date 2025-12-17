So sah Comedy-Duo in den 1980ern aus: Habt Ihr sie erkannt?
Frankfurt am Main - Die Frankfurter Comedians Lars Niedereichholz (57) und Ande Werner (56) alias Mundstuhl sorgen bei ihrer Community auf Instagram mal wieder für gute Laune. Der Grund: Es gibt neue "Throwback"-Fotos der beiden!
Dabei tauchen Lars und Ande sehr zur Freude der Follower in die Niederungen der früheren 1980er-Jahre ab.
Stilecht präsentiert sich also Lars mit zeitgemäßem Vokuhila und schicker Nickelbrille. Es blitzt eine recht schwere Halskette und außerdem trägt der Comedian ein Netzhemd - worauf ein Hashtag explizit hinweist.
Offenbar hatte der pubertierende Komiker da schon seine bis heute bestehende Vorliebe für Metal und Hardrock entdeckt. Zudem erkennen die Mundstuhl-Fans eine gewisse optische Nähe zu Comiczeichner und "Werner"-Erfinder Rötger "Brösel" Feldmann (75).
Wirkt Lars alles in allem auf dem Foto dann doch recht brav, so lässt es Ande auf seinem "Throwback"-Bild dann doch eher krachen: Nackter Oberkörper, Kippe und Bier in der Hand könnten auf die Momentaufnahme aus einer Jugendfreizeit schließen lassen.
Ist es Mundstuhl-Ande oder doch Tommi Ohrner?
Zumindest lässt Andes Gesichtsausdruck vermuten, dass er eine richtig gute Zeit hat.
Und was den Followern natürlich als Erstes ins Auge fällt, das ist die Haarpracht, von der bei Glatzenträger Ande ja schon seit Jahrzehnten nicht mehr viel zu sehen ist.
Da werden sogar Vergleiche zum damaligen Kinderstar Thomas "Tommi" Ohrner gezogen, der mit TV-Serien wie "Timm Thaler" oder "Manni der Libero" in den frühen 1980er-Jahren zum "Bravo"-Posterboy wurde.
Noch nicht abzusehen bei Lars und Ande war damals jedenfalls, dass beide später als Comedy-Duo Mundstuhl so erfolgreich sein werden. Seit 30 Jahren sind die beiden jetzt auf den Kleinkunstbühnen Deutschlands unterwegs.
So wie auch jetzt wieder: Bis Ende des kommenden Jahres sind die Frankfurter noch mit ihrem aktuellen Programm "Wir kommen" auf Tour.
Titelfoto: Bild-Montage: mundstuhl_official/Instagram