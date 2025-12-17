So sah Comedy-Duo in den 1980ern aus: Habt Ihr sie erkannt?

Frankfurt am Main - Die Frankfurter Comedians Lars Niedereichholz (57) und Ande Werner (56) alias Mundstuhl sorgen bei ihrer Community auf Instagram mal wieder für gute Laune. Der Grund: Es gibt neue "Throwback"-Fotos der beiden!

So kennt man Ande (l.) und Lars als das Comedy-Duo Mundstuhl heute. © mundstuhl_official/Instagram

Dabei tauchen Lars und Ande sehr zur Freude der Follower in die Niederungen der früheren 1980er-Jahre ab.

Stilecht präsentiert sich also Lars mit zeitgemäßem Vokuhila und schicker Nickelbrille. Es blitzt eine recht schwere Halskette und außerdem trägt der Comedian ein Netzhemd - worauf ein Hashtag explizit hinweist.

Offenbar hatte der pubertierende Komiker da schon seine bis heute bestehende Vorliebe für Metal und Hardrock entdeckt. Zudem erkennen die Mundstuhl-Fans eine gewisse optische Nähe zu Comiczeichner und "Werner"-Erfinder Rötger "Brösel" Feldmann (75).

Wirkt Lars alles in allem auf dem Foto dann doch recht brav, so lässt es Ande auf seinem "Throwback"-Bild dann doch eher krachen: Nackter Oberkörper, Kippe und Bier in der Hand könnten auf die Momentaufnahme aus einer Jugendfreizeit schließen lassen.