Bauarbeiten bei Frankfurt stehen an: Diese S- und Regionalbahnen sind betroffen

Einmal mehr brauchen viele Pendlerinnen und Pendler in den kommenden Wochen gute Nerven: S-Bahn- und Regionalbahn-Linien nördlich von Frankfurt sind betroffen.

Von Jan Höfling

Bad Homburg/Friedrichsdorf - Einmal mehr brauchen viele Pendlerinnen und Pendler in den kommenden Wochen gute Nerven: Drei Linien der S-Bahn sowie zwei der Regionalbahn nördlich von Frankfurt sind von Bauarbeiten betroffen.

Die Linie S5 ist von den anstehenden Arbeiten betroffen.  © Sebastian Gollnow/dpa

Bedeutet: Ab dem 31. Oktober bis voraussichtlich zum 3. Dezember müssen Personen, die eigentlich mit der S3, S4 oder auch S5 in die Mainmetropole pendeln, zeitweise auf Ersatzbusse umsteigen. Gleiches gilt für die Regionalbahnen 15 und 16.

Wie die Deutsche Bahn (DB) zu den anstehenden Bauarbeiten mitteilte, sei das Ziel, "die Infrastruktur instand zu setzen und zu modernisieren", damit der Zugverkehr auch künftig weiter zuverlässig laufe.

Gewerkelt wird demnach beispielsweise an den Weichen in Frankfurt-Rödelheim. Zudem wird an der Oberleitung zwischen Friedrichsdorf und Oberursel gearbeitet. In Friedrichsdorf wird auch das Dach am dortigen Mittelbahnsteig errichtet.

Darüber hinaus sind laut DB-Angaben auch Vorbereitungen für den Einbau von elektronischen Stellwerke vorgesehen.

Stufenkonzept soll Problematik durch Bauarbeiten abmildern

Diese haben allerdings auch erhebliche Auswirkungen auf andere S-Bahn- sowie Regionalbahn-Linien. (Symbolbild)  © Daniel Vogl/dpa

Geplant ist bei den S-Bahnen ein Stufenkonzept.

Die S5 soll ab dem 31. Oktober (21 Uhr) bis zum 7. November (4 Uhr) sowie vom 19. November (4 Uhr) bis voraussichtlich zum 3. Dezember (4 Uhr) nur im Takt von 30 Minuten zwischen Frankfurt-Rödelheim und Frankfurt Süd fahren. Wichtig: Die nördliche Teilstrecke der S5 wird in dieser Zeit nicht bedient!

In Weißkirchen/Steinbach, Stierstadt, Oberursel, Bad Homburg, Seulberg und Friedrichsdorf fahren somit keine Züge. Ersatzverkehrslinien (S5E, S15X, S16X) stehen laut Deutscher Bahn zur Verfügung.

Vom 7. bis 19. November fallen die S3, S4 und S5 dann komplett weg. Betroffen ist demnach der gesamte Streckenverlauf zwischen den nördlichen Endbahnhöfen Bad Soden (S3), Kronberg (S4), Friedrichsdorf (S5) und dem Endbahnhof Frankfurt Süd (S3, S4, S5).

Die Linie RB15 fährt im Zeitraum vom 31. Oktober (21 Uhr) bis zum 3. Dezember (4 Uhr) der Bahn zufolge regulär bis Köppern mit Anschluss an die Ersatzverkehrslinie S15X nach Frankfurt. Es entfallen während der Hauptverkehrszeit nur wenige Züge.

Die Linie RB16 fällt hingegen während der Bauarbeiten auf ihrer Strecke Friedberg und Friedrichsdorf komplett aus.

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa

