Bauarbeiten bei Frankfurt stehen an: Diese S- und Regionalbahnen sind betroffen

Bad Homburg/Friedrichsdorf - Einmal mehr brauchen viele Pendlerinnen und Pendler in den kommenden Wochen gute Nerven: Drei Linien der S-Bahn sowie zwei der Regionalbahn nördlich von Frankfurt sind von Bauarbeiten betroffen.

Die Linie S5 ist von den anstehenden Arbeiten betroffen. © Sebastian Gollnow/dpa

Bedeutet: Ab dem 31. Oktober bis voraussichtlich zum 3. Dezember müssen Personen, die eigentlich mit der S3, S4 oder auch S5 in die Mainmetropole pendeln, zeitweise auf Ersatzbusse umsteigen. Gleiches gilt für die Regionalbahnen 15 und 16.

Wie die Deutsche Bahn (DB) zu den anstehenden Bauarbeiten mitteilte, sei das Ziel, "die Infrastruktur instand zu setzen und zu modernisieren", damit der Zugverkehr auch künftig weiter zuverlässig laufe.

Gewerkelt wird demnach beispielsweise an den Weichen in Frankfurt-Rödelheim. Zudem wird an der Oberleitung zwischen Friedrichsdorf und Oberursel gearbeitet. In Friedrichsdorf wird auch das Dach am dortigen Mittelbahnsteig errichtet.

Darüber hinaus sind laut DB-Angaben auch Vorbereitungen für den Einbau von elektronischen Stellwerke vorgesehen.