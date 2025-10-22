Gewalt-Vorwürfe gegen Polizisten in Frankfurt: Innenminister kündigt Maßnahmen an

Wiesbaden/Frankfurt am Main - Es geht um den Vorwurf der Körperverletzung im Amt: Der Skandal um mutmaßliche Gewalt-Exzesse im 1. Polizeirevier von Frankfurt hat den hessischen Innenminister Roman Poseck (55, CDU) dazu veranlasst, erste Maßnahmen anzukündigen.

Der hessische Innenminister Roman Poseck (55, CDU) äußerte sich zu dem Frankfurter Polizei-Skandal. © Andreas Arnold/dpa

Der Minister sprach von baulichen und organisatorischen Veränderungen im 1. Revier.

So soll unter anderem der Wachbereich umgestaltet werden, um Besucher und den Weg von Festgenommenen zu trennen. Zudem soll es öfter Supervisionen geben und vorwiegend "erfahrene Beamte in einem herausfordernden Arbeitsumfeld" eingesetzt werden.

Poseck traf sich am Mittwoch in Wiesbaden mit Landespolizeipräsident Felix Paschek (49), dem Frankfurter Polizeipräsidenten Stefan Müller (63) und dem neuen Leiter des 1. Polizeireviers, um über die Situation zu beraten.

Der Innenminister kündigte zudem an, das Revier am 10. November zu besuchen, um sich selbst ein Bild zu machen.