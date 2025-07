19.07.2025 16:33 Christopher Street Day in Frankfurt: Tausende demonstrieren für Toleranz

Zum Christopher Street Day in Frankfurt haben am Samstag tausende in der Mainmetropole für Toleranz demonstriert - mit viel Farbe und teils gewagten Kostümen.

Von Christian Schultz Alles in Kürze Tausende demonstrieren in Frankfurt für Toleranz

Kundgebung auf dem Römerberg und Demonstrationszug

Rund 8000 Menschen nehmen teil, erwartet waren 25.000

Friedliche Atmosphäre und gute Laune bei der Demo

CSD-Straßenfest am nördlichen Mainufer in Frankfurt Mehr anzeigen Frankfurt am Main - Mit viel Farbe, gewagten Kostümen und klaren Botschaften haben Tausende Menschen zum Christopher Street Day (CSD) am Samstag in Frankfurt für Toleranz geworben. Ein CSD-Teilnehmer schwang einen Schirm mit einer Fahne in Regenbogenfarben. © Andreas Arnold/dpa Unter dem Motto "Nie wieder still - Frankfurt ist laut" gab es eine Kundgebung auf dem Römerberg und anschließend einen Demonstrationszug durch die Innenstadt. Die Polizei sprach von rund 8000 Menschen, erwartet worden waren von der Stadtverwaltung zuvor bis zu 25.000 Personen. "Bisher alles friedlich, super gute Laune" lautete eine erste Bilanz eines Polizeisprechers. Auch am Nachmittag, als die Demo durch die Stadt rollte, war von einer durchweg ausgelassenen Stimmung die Rede. Frankfurt Lokal Wochenlange Sperrung in Frankfurt: Auto-Fahrer, Busse und Tram-Linien betroffen Frankfurt Lokal Jackpot: Zoll findet bei Kontrolle Goldbarren für eine Million Euro in Kochtopf Der Christopher Street Day in Frankfurt läuft bereits seit Donnerstag und dauert noch bis zum Sonntag an. Insgesamt wird mit etwa 150.000 Besuchern gerechnet. Zwei maskierte CSD-Teilnehmer/innen zeigten auf dem Römerberg ihre Zuneigung zueinander. © Andreas Arnold/dpa Zahlreiche Polizeikräfte sicherten die CSD-Parade in Frankfurt am Main. © Andreas Arnold/dpa Erstmals CSD-Straßenfest am nördlichen Mainufer in Frankfurt Teil des CSD ist auch ein Straßenfest mit Bühnen, Info- und Foodmeile sowie einem Familienbereich am Main zwischen dem Eisernen Steg und der Untermainbrücke. Das nördliche Mainufer dient in diesem Jahr erstmals als CSD-Schauplatz. In den Jahren davor fand das Straßenfest stets auf der Konstablerwache statt.

Titelfoto: Andreas Arnold/dpa