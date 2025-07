Wochenlange Sperrung in Frankfurt: Auto-Fahrer, Busse und Tram-Linien betroffen

Frankfurt am Main - Nutzer der Straßenbahn-Linien 11 und 21 und Auto-Fahrer sind gleichermaßen betroffen: Wegen Gleisbauarbeiten der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) wird die Mainzer Landstraße in Höhe der Ecke "Alt-Nied" von Montag (21. Juli) an bis zum 10. August voll gesperrt.