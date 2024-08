Frankfurt: Verwirrte 82-Jährige in Bahntunnel unterwegs

Die Bundespolizei sperrte am Donnerstag den S-Bahn-Tunnel beim Frankfurter Flughafen, um eine 82-jährige Frau zu suchen. (Symbolbild) © Montage: 123RF/scofano, Monika Skolimowska/dpa

Der Vorfall ereignete sich bereits am zurückliegenden Donnerstag um die Mittagszeit, wie die Bundespolizei in Frankfurt am Main am heutigen Montag mitteilte.

Demnach wurden die Beamten alarmiert, weil ein 82 Jahre alte Frau auf den S-Bahn-Gleisen zwischen den Stationen "Frankfurt/Main Flughafen Regionalbahnhof" und "Gateway-Gardens" unterwegs war.

"Die beiden betroffenen Gleise wurden daraufhin umgehend für den Zugverkehr gesperrt", setzte ein Sprecher hinzu.

Polizisten rückten aus und suchten nach der Seniorin.

Schon kurz darauf waren die Beamten erfolgreich: "Sie konnte wohlbehalten im S-Bahn-Tunnel festgestellt werden", erklärte der Polizeisprecher.