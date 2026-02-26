Frankfurter Schule wegen Einsturzgefahr geschlossen: 1000 Schüler betroffen!

Frankfurt am Main - Wegen Schäden am Dach hat eine berufliche Schule in Frankfurt vorläufig schließen müssen.

Vorerst bis zum Ende der Woche muss die Schule geschlossen bleiben. © 5VISION.NEWS

Der Unterricht wurde bis Ende dieser Woche ausgesetzt, wie die Stadt mitteilte. Betroffen sei nach aktuellen Erkenntnissen nur ein Gebäudeteil und nicht das gesamte Schulgebäude.

Die Schäden in der Anni-Albers-Schule für Mode, Medien und Gestaltung waren am Mittwoch bei einer Begehung aufgefallen. Der genaue Umfang werde nun analysiert.

Auch Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren im Einsatz, eine Straßenbahnstrecke vor dem Gebäude musste zwischenzeitlich gesperrt werden.

Die Schule hat nach Angaben der Stadt rund 1300 Schülerinnen und Schüler, die an drei Standorten unterrichtet werden, etwa 1000 von ihnen an dem von der Sperrung betroffenen Standort.