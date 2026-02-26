Frau bringt zwei Mitbringsel aus Dubai mit: Zoll präsentiert saftige Rechnung

Frankfurt am Main - Eine 40-jährige Frau aus Deutschland muss voraussichtlich mehrere Tausend Euro zahlen, nachdem der Zoll am Frankfurter Flughafen ihr Gepäck kontrolliert hatte.

Eine Reisende, die aus Dubai kommend am Flughafen Frankfurt ankam, erregte die Aufmerksamkeit des Zolls - und der Instinkt der Beamten lag richtig. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Die 40-Jährige kam bereits am 6. Februar mit einem Flugzeug aus Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten an dem Airport an, wie das Hauptzollamt Frankfurt am Donnerstag mitteilte.

Gegenüber den Zollbeamten gab die Reisende zunächst an, "dass sie keine Waren auf ihrer Reise eingekauft habe", wie ein Sprecher erklärte.

Vor "dem Hintergrund ihrer Erfahrungswerte" entschlossen sich die Beamten aber dennoch dazu, das Gepäck der Frau zu kontrollieren - und der Instinkt der Zöllner lag genau richtig!

In einem der Koffer fanden die Beamten "eine Verpackung, in dieser wiederum wurden ein Diamant und eine Luxus-Uhr festgestellt", hieß es weiter.

Laut den Angaben auf der Verpackung sei der Edelstein in Dubai untersucht beziehungsweise getestet worden. Hinzu kam: "Sowohl der Diamant als auch die Luxus-Uhr waren in einem vollkommen neuwertigen Zustand."