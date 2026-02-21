Nächster ÖPNV-Warnstreik in Frankfurt und Hessen: An diesem Tag stehen Trams und Bahnen still

Frankfurt am Main - Wegen erneuter Warnstreiks müssen sich die Pendler in Hessen abermals auf Fahrtausfälle und Verspätungen im ÖPNV einstellen. In Frankfurt betrifft dies voraussichtlich alle U-Bahnen und Straßenbahnen - erst am Donnerstag wurden diese zuletzt bestreikt .

Die Gewerkschaft Verdi ruft für den Dienstag zu einem erneuten ÖPNV-Warnstreik in Frankfurt am Main und mehreren anderen hessischen Städten auf. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt der kommunalen Verkehrsbetriebe für diesen Dienstag in Frankfurt am Main, Wiesbaden, Marburg, Kassel und Gießen zu weiteren ganztägigen Arbeitsniederlegungen bei Verkehrsgesellschaften aufgerufen.

Der Streik beginnt laut Verdi jeweils mit der Frühschicht und dauert bis zum Ende der letzten Schicht, auch wenn diese bis zum Folgetag dauern sollte.

Aufgerufene Betriebe seien die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF), die Stadtwerke Gießen AG und die Marburger Verkehrsgesellschaft mbh (MVG) sowie die Kasseler Verkehrsbetriebe (KVG) und die Wiesbadener ESWE Verkehr.

"Die Warnstreiks richten sich gegen die Bestrebungen der Arbeitgeberseite, kräftig bei tariflich vereinbarten Zulagen sparen zu wollen", teilte die Gewerkschaft mit. Dies hätten die Arbeitgeber bei der dritten Verhandlungsrunde für den öffentlichen Personen-Nahverkehr in Hessen überraschend aufgebracht.