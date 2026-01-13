Einfach süß! Baumkänguru-Jungtier lässt sich jetzt immer häufiger blicken

Frankfurt am Main - Wie süß ist das denn, bitte? Im Frankfurter Zoo kann mit etwas Glück nach mehreren Monaten im Beutel der Mutter nun endlich das im Juni 2025 geborene Jungtier der Goodfellow-Baumkängurus beobachtet werden.

Goodfellow-Baumkänguru Aluna und inzwischen immer häufiger auch ihr Jungtier können im Frankfurter Zoo bewundert werden. © Zoo Frankfurt

Wie der Zoo am Dienstag mitteilte, wird es auch noch die nächsten Monate im schützenden Beutel verbringen, bevor es sich häufiger und länger herauswagt. Blicken lässt sich das Jungtier, dessen Geschlecht bislang unbekannt ist, aber bereits.

Muttertier Aluna, das ebenfalls im Frankfurter Zoo das Licht der Welt erblickt hatte, und ihr Nachwuchs sind topfit. Der Vater kam 2023 in die Mainmetropole. Wie bei Baumkängurus üblich beteiligt er sich an der Aufzucht allerdings nicht.

Goodfellow-Baumkängurus können inzwischen seit rund 50 Jahren in Frankfurt begutachtet werden.

Seit den 1970-Jahren werden dabei nicht nur sehr wichtige Erfahrungen, sondern auch bedeutende Daten für die erfolgreiche Zucht sowie Haltung der als gefährdet eingestuften Tierart gesammelt.

"Gerade bei so seltenen Arten wie den Goodfellow-Baumkängurus ist jede Geburt und jede erfolgreiche Aufzucht ein Grund zur Freude", wird Dr. Ina Hartwig, Dezernentin für Kultur und Wissenschaft, zitiert. Außer in Frankfurt könne man nur in fünf weiteren Zoos im Land beobachten, wie sich diese Art an ein Leben in den Bäumen angepasst hat.