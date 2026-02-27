Wieder Warnstreik in Frankfurt und Hessen: ÖPNV für zwei Tage lahmgelegt

Frankfurt am Main - In Frankfurt und mehreren anderen Städten Hessens kommt es am Freitag und Samstag zu weiteren Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr.

In der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden werden am Freitag und Samstag die kommunalen Linienbusse der ESWE Verkehrsgesellschaft bestreikt. © 5VISION.NEWS

Neben der Mainmetropole sind auch Verkehrsbetriebe in Kassel, Wiesbaden, Marburg, Gießen und Offenbach betroffen.

Insgesamt hat die Gewerkschaft Verdi im Rahmen eines bundesweiten Warnstreiks rund 5200 Beschäftigte in Hessen zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Die Offenbacher Verkehrsbetriebe werden laut Verdi nur Freitag bestreikt, alle anderen an beiden Tagen.

In Frankfurt trifft der Streik die U-Bahnen und Straßenbahnen der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF).

Die Fahrgäste können in der Banken-Stadt auf Busse, S-Bahnen und Regionalzüge zurückgreifen, die vom Streik nicht betroffen sind.