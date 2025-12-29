Handel mit geschützten Tieren: Zoll stellt Pavian-Schädel und tote Haie sicher
Frankfurt am Main - Im Rahmen der weltweiten Operation "Thunder" hat der Zoll am Flughafen in Frankfurt Reisegepäck und Frachtsendungen hinsichtlich des illegalen Handels mit artengeschützten Tieren und Pflanzen kontrolliert.
Zu den spektakulärsten Fundstücken zählten dabei laut einer Zollsprecherin Schädel und Fell eines Pavians sowie fünf tote Milchhaie.
Darüber hinaus stellten die Zollbeamten unter anderem diverse aus artengeschützten Tieren hergestellte Waren wie Snake Thai Balsam mit dem Extrakt der Königskobra, einen Geldbeutel aus Pythonleder, eine Kette mit Zahn und Kralle einer Großkatze und eine Handtasche aus Krokodilleder sicher.
Zudem wurden 18 lebende Pflanzen entdeckt, darunter Orchideen, Kakteen und eine Baumfarnwurzel.
In Postpaketen aus dem Internetkauf fanden die Beamten etwa Dosen mit Kaviar vom Stör sowie diverse Kosmetik- und Nahrungsergänzungsmittel mit Bestandteilen aus Kakteen, afrikanischen Pflaumenbäumen, indischen Kostuswurzeln sowie von Orchideen und Aloen.
Zollsprecherin: Häufig bringen Reisende illegale Souvenirs aus Unwissenheit mit
Insgesamt verzeichnete das Hauptzollamt Frankfurt am Main im Kontrollzeitraum vom 15. September bis zum 15. Oktober 37 Aufgriffe.
"Es sind aber nicht immer nur die skrupellosen Händler", sagte Pressesprecherin Christine Straß. "Illegale Souvenirs werden häufig von Reisenden mitgebracht, oft auch aus Unwissenheit."
In jedem Fall drohten Bußgelder und die Sicherstellung der mitgebrachten Dinge.
Titelfoto: Bild-Montage: Hauptzollamt Frankfurt am Main