Handel mit geschützten Tieren: Zoll stellt Pavian-Schädel und tote Haie sicher

Frankfurt am Main - Im Rahmen der weltweiten Operation "Thunder" hat der Zoll am Flughafen in Frankfurt Reisegepäck und Frachtsendungen hinsichtlich des illegalen Handels mit artengeschützten Tieren und Pflanzen kontrolliert.

Unter anderem stellten die Zollbeamten bei den Kontrollen den Schädel eines Pavians und fünf tote Milchhaie sicher. © Bild-Montage: Hauptzollamt Frankfurt am Main

Zu den spektakulärsten Fundstücken zählten dabei laut einer Zollsprecherin Schädel und Fell eines Pavians sowie fünf tote Milchhaie.

Darüber hinaus stellten die Zollbeamten unter anderem diverse aus artengeschützten Tieren hergestellte Waren wie Snake Thai Balsam mit dem Extrakt der Königskobra, einen Geldbeutel aus Pythonleder, eine Kette mit Zahn und Kralle einer Großkatze und eine Handtasche aus Krokodilleder sicher.

Zudem wurden 18 lebende Pflanzen entdeckt, darunter Orchideen, Kakteen und eine Baumfarnwurzel.

In Postpaketen aus dem Internetkauf fanden die Beamten etwa Dosen mit Kaviar vom Stör sowie diverse Kosmetik- und Nahrungsergänzungsmittel mit Bestandteilen aus Kakteen, afrikanischen Pflaumenbäumen, indischen Kostuswurzeln sowie von Orchideen und Aloen.