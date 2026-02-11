Frankfurter Fastnachtsumzug: Wichtige Mahnung der Polizei an alle Narren

Frankfurt am Main - Der "Große Frankfurter Fastnachtsumzug" am Sonntag ist traditionell der erste der beiden Fastnachtszüge in der Mainmetropole. Die Polizei hat sich deshalb am Mittwoch mit einer wichtigen Mahnung an alle Närrinnen und Narren gewandt!

Der "Große Frankfurter Fastnachtsumzug" wird traditionell immer am Fastnachtssonntag in der City der Mainmetropole veranstaltet. (Archivfoto) © Lando Hass/dpa

Das Frankfurter Polizeipräsidium wies darauf hin, dass seit Oktober 2024 "das Führen von Waffen und Messern im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen verboten ist".

Zudem baten die Beamten eindringlich darum, dass täuschend echt wirkende nachgemachte Waffen - sogenannte "Anscheinswaffen" - bei der Gestaltung der Kostüme "zur Sicherheit aller" in jedem Fall vermieden werden sollten.

Die Polizei werde mit zahlreichen Einsatzkräften in der Innenstadt von Frankfurt präsent sein, um allen Närrinnen und Narren ein fröhliches und auch sicheres Fest zu ermöglichen. "Hierzu werden an besonders frequentierten Örtlichkeiten Polizistinnen und Polizisten sichtbar Kontrollen durchführen", betonte ein Sprecher.

Der "Große Frankfurter Fastnachtsumzug" soll demnach am Sonntag um 12.21 Uhr beginnen. Die insgesamt 188 Zugnummern werden im Vorfeld im Bereich des Untermainkais Aufstellung beziehen und von dort auf einer rund drei Kilometer langen Strecke durch die Innenstadt ziehen.

"Je nach Witterung rechnet der Veranstalter mit bis zu 350.000 Zuschauern", hieß es weiter vonseiten der Polizei.