Rotor-Dröhnen über Frankfurt: Das ist der Grund für den Einsatz des Helikopters

Am Donnerstag-Vormittag konnten die Menschen in den Frankfurter Stadtteilen Eschersheim und Ginnheim ein spektakuläres Schauspiel am Himmel erleben.

Frankfurt am Main - In den Frankfurter Stadtteilen Eschersheim und Ginnheim wunderten sich am Vormittag des heutigen Donnerstags viele Menschen über laute Rotorgeräusche. Am Vormittag des heutigen Donnerstags war der Rotex-Lastenhubschrauber über den Frankfurter Stadtteilen Eschersheim und Ginnheim unterwegs. © Boris Rössler/dpa Wer zum Himmel schaute, der konnte dann auch ein beeindruckendes Schauspiel erleben: Ein Rotex-Lastenhubschrauber flog tonnenschwere Oberleitungsmasten durch die Luft. Insgesamt 25 Masten transportierte der Hubschrauber - alle bestimmt für den viergleisigen Ausbau der S-Bahn-Strecke zwischen Frankfurt West und Friedberg. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, hatte aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ein Hubschrauber die Oberleitungsmasten an ihren Zielort gebracht. Frankfurt Lokal Unwetter wütet in Frankfurt: Baum stürzt auf Restaurant! Gegenüber konventionellen Methoden sei es so möglich gewesen, die Masten aufzustellen, ohne dass dadurch der Bahnverkehr beeinträchtigt werden musste. Insgesamt 25 tonnenschwere Oberleitungsmasten hatte der Helikopter zur Baustelle gebracht. © Boris Rössler/dpa Die S-Bahnstrecke wird ausgebaut, da die S6 eine eigene Trasse erhält. © Boris Rössler/dpa Zwischen 8 und 12 Uhr startete der Helikopter mit seiner Fracht an der Bahnüberführung "An den zehn Ruten". Vor Ort brauchten die Fachkräfte dann nach Angaben der Deutschen Bahn gerade mal drei Minuten, um jeweils einen Mast aufzustellen. Die Bahnstrecke wird ausgebaut, da die S6 dort eine eigene Trasse bekommt. Die Linie zählt zu den wichtigsten Regionalverbindungen im Rhein-Main-Gebiet.

