Nach IZH-Verbot: Islamisches Zentrum Frankfurt klagt gegen Moschee-Schließung

Frankfurt am Main - Im Kampf gegen Islamismus hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (54, SPD ) einen bundesweit aktiven Verein verboten. Das Zentrum der Islamischen Kultur Frankfurt hat jetzt Klage und Eilantrag gegen das Verbot eingelegt.

Im Rahmen des Verbots des IZH durchsuchten Polizeikräfte Ende Juli auch drei Objekte des Islamischen Zentrums in Frankfurt und Bad Homburg. © Andreas Arnold/dpa

Am Mittwoch gingen die Klage und der Eilantrag gegen das Bundesinnenministerium beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ein, teilte eine Sprecherin mit. Das Gericht sei nun damit befasst.



Der Frankfurter Verein ist eine von fünf Teilorganisationen des verbotenen Islamischen Zentrums Hamburg (IZH).

Die Bundesinnenministerin hatte das IZH Ende Juli verboten, weil es nach Einschätzung ihres Ministeriums die Errichtung einer autoritär-islamischen Herrschaft propagiert.

Es verbreite als direkte Vertretung des iranischen "Revolutionsführers" in aggressiv-kämpferischer Weise die Ideologie der sogenannten "Islamischen Revolution" in Deutschland, hieß es in einer Mitteilung.