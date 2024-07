Nach Razzia und Schließung: Wie soll es mit der Blauen Moschee weitergehen?

Hamburg - Die Blaue Moschee an der Alster ist seit Mitte der Woche wegen der Iran-Verbindungen des Betreibers geschlossen , doch das hindert viele Muslime nicht, hier zu beten. Am Mittag trafen sich nach Angaben der Polizei etwa 150 Muslime für das traditionelle Freitagsgebet auf der Straße vor der Moschee. Auch ein Imam sei vor Ort gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei hatte die Moschee gesichert.

Gläubige Muslime haben sich zum Freitagsgebet vor der geschlossenen Blauen Mosche in Hamburg eingefunden. © Markus Scholz/dpa

Bereits am Donnerstagabend hatten sich hier mehr als 200 Menschen versammelt. Sie hätten gebetet und Kerzen angezündet, sagte ein Polizeisprecher.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (54, SPD) hatte den Betreiber der Moschee, das als extremistisch eingestufte Islamische Zentrum Hamburg (IZH), am Mittwoch als "bedeutendes Propagandazentrum Irans in Europa" verboten.

Das IZH verbreite als direkte Vertretung des iranischen "Revolutionsführers" in aggressiv-kämpferischer Weise die Ideologie der sogenannten Islamischen Revolution in Deutschland, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums.

Bundesweit beschlagnahmte die Polizei Vermögen und Einrichtungen des Zentrums und fünf seiner Teilorganisationen. Damit steht auch die Blaue Moschee zunächst unter Verwaltung des Bundes.

Die endgültige Entscheidung über die künftige Nutzung der Blauen Moschee steht noch aus. Der SPD-Fraktionsvorsitzende in der Hamburgischen Bürgerschaft, Dirk Kienscherf, sagte, bis zur Entscheidung werde noch einige Zeit vergehen.

Vorher müssen eine Reihe rechtlicher Fragen geklärt werden, etwa zum Vermögen des Trägervereins des IZH.