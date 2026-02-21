Heute U-Bahn-Sperrung in Frankfurt: Diese Linien sind betroffen
Frankfurt am Main - Die zentralen Frankfurter U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U8 werden am Samstag bis in den Nachmittag hinein unterbrochen. Der Grund sind Bauarbeiten, wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) mitteilte.
Demnach wird der U-Bahn-Verkehr zwischen den Stationen "Hügelstraße" und "Heddernheimer Landstraße" wegen Weichenarbeiten von 8 Uhr an bis etwa 16 Uhr unterbrochen.
"U-Bahnen verkehren in diesem Zeitraum nur zwischen 'Hügelstraße' und 'Südbahnhof' sowie in den nördlichen Abschnitten", ergänzte ein Sprecher.
Die Linie U1 fährt in dieser Zeit im Fünf-Minuten-Takt zwischen den Stationen "Südbahnhof" und "Hügelstraße". Die Linie U3 hingegen bedient den Abschnitt zwischen "Ginnheim Mitte" und "Heddernheimer Landstraße". Dort verkehrt auch die Linie U9.
Die Linie U2 fällt während der Streckensperrung ersatzlos aus. "Fahrgäste können die verlängerte Linie U9 zwischen 'Nieder-Eschbach', 'Heddernheimer Landstraße' und 'Ginnheim Mitte' nutzen", hieß es weiter.
Zwischen den Haltestellen "Nieder-Eschbach" und "Gonzenheim" fahren hingegen Busse als Schienenersatzverkehr.
Fahrgäste erhalten Beratung über das RMV-Servicetelefon
Die Linie U8 fällt ebenso aus. Dafür übernimmt die Linie U9 einen Teil der Strecke: "Sie fährt von 'Ginnheim Mitte' über 'Riedberg' hinaus bis 'Nieder-Eschbach' und verkehrt im Zehn-Minuten-Takt", berichtete der Sprecher.
Zudem sollen während der Zeit der Streckensperrung Busse die U-Bahnen zwischen "Heddernheimer Landstraße" und "Hügelstraße" ersetzen. Der Schienenersatzverkehr hält dabei stets an den Haltestellen der Nachtbuslinie N8.
Die VGF bittet alle Fahrgäste darum, mehr Fahrtzeit einzuplanen.
Zudem verweist die Verkehrsgesellschaft Frankfurt auf das Servicetelefon des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV). Unter der Nummer 06924248024 stünden rund um die Uhr Mitarbeiter zur Beratung zur Verfügung.
