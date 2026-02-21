Heute U-Bahn-Sperrung in Frankfurt: Diese Linien sind betroffen

Die zentralen U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U8 werden am Samstag für mehrere Stunden unterbrochen. Auf TAG24.de findet Ihr alle wichtigen Informationen hierzu!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Die zentralen Frankfurter U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U8 werden am Samstag bis in den Nachmittag hinein unterbrochen. Der Grund sind Bauarbeiten, wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) mitteilte.

Die vier Innenstadt-U-Bahn-Linien der VGF werden am Samstag unterbrochen: Es kommt zu drastischen Fahrplan-Änderungen. (Archivbild)
Die vier Innenstadt-U-Bahn-Linien der VGF werden am Samstag unterbrochen: Es kommt zu drastischen Fahrplan-Änderungen. (Archivbild)  © Hannes P. Albert/dpa

Demnach wird der U-Bahn-Verkehr zwischen den Stationen "Hügelstraße" und "Heddernheimer Landstraße" wegen Weichenarbeiten von 8 Uhr an bis etwa 16 Uhr unterbrochen.

"U-Bahnen verkehren in diesem Zeitraum nur zwischen 'Hügelstraße' und 'Südbahnhof' sowie in den nördlichen Abschnitten", ergänzte ein Sprecher.

Die Linie U1 fährt in dieser Zeit im Fünf-Minuten-Takt zwischen den Stationen "Südbahnhof" und "Hügelstraße". Die Linie U3 hingegen bedient den Abschnitt zwischen "Ginnheim Mitte" und "Heddernheimer Landstraße". Dort verkehrt auch die Linie U9.

Die Linie U2 fällt während der Streckensperrung ersatzlos aus. "Fahrgäste können die verlängerte Linie U9 zwischen 'Nieder-Eschbach', 'Heddernheimer Landstraße' und 'Ginnheim Mitte' nutzen", hieß es weiter.

Zwischen den Haltestellen "Nieder-Eschbach" und "Gonzenheim" fahren hingegen Busse als Schienenersatzverkehr.

Fahrgäste erhalten Beratung über das RMV-Servicetelefon

Die Frankfurter U-Bahn-Linien U2 und U8 fallen am Samstag von circa 8 bis 16 Uhr komplett aus. Die Linien U1, U3 und U9 fahren mit verändertem Fahrplan. (Archivbild)
Die Frankfurter U-Bahn-Linien U2 und U8 fallen am Samstag von circa 8 bis 16 Uhr komplett aus. Die Linien U1, U3 und U9 fahren mit verändertem Fahrplan. (Archivbild)  © Andreas Arnold/dpa

Die Linie U8 fällt ebenso aus. Dafür übernimmt die Linie U9 einen Teil der Strecke: "Sie fährt von 'Ginnheim Mitte' über 'Riedberg' hinaus bis 'Nieder-Eschbach' und verkehrt im Zehn-Minuten-Takt", berichtete der Sprecher.

Zudem sollen während der Zeit der Streckensperrung Busse die U-Bahnen zwischen "Heddernheimer Landstraße" und "Hügelstraße" ersetzen. Der Schienenersatzverkehr hält dabei stets an den Haltestellen der Nachtbuslinie N8.

Die VGF bittet alle Fahrgäste darum, mehr Fahrtzeit einzuplanen.

Zudem verweist die Verkehrsgesellschaft Frankfurt auf das Servicetelefon des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV). Unter der Nummer 06924248024 stünden rund um die Uhr Mitarbeiter zur Beratung zur Verfügung.

Titelfoto: Hannes P. Albert/dpa

