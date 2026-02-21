Heute U-Bahn-Sperrung in Frankfurt: Diese Linien sind betroffen

Frankfurt am Main - Die zentralen Frankfurter U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U8 werden am Samstag bis in den Nachmittag hinein unterbrochen. Der Grund sind Bauarbeiten, wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) mitteilte.

Die vier Innenstadt-U-Bahn-Linien der VGF werden am Samstag unterbrochen: Es kommt zu drastischen Fahrplan-Änderungen. (Archivbild) © Hannes P. Albert/dpa

Demnach wird der U-Bahn-Verkehr zwischen den Stationen "Hügelstraße" und "Heddernheimer Landstraße" wegen Weichenarbeiten von 8 Uhr an bis etwa 16 Uhr unterbrochen.

"U-Bahnen verkehren in diesem Zeitraum nur zwischen 'Hügelstraße' und 'Südbahnhof' sowie in den nördlichen Abschnitten", ergänzte ein Sprecher.

Die Linie U1 fährt in dieser Zeit im Fünf-Minuten-Takt zwischen den Stationen "Südbahnhof" und "Hügelstraße". Die Linie U3 hingegen bedient den Abschnitt zwischen "Ginnheim Mitte" und "Heddernheimer Landstraße". Dort verkehrt auch die Linie U9.

Die Linie U2 fällt während der Streckensperrung ersatzlos aus. "Fahrgäste können die verlängerte Linie U9 zwischen 'Nieder-Eschbach', 'Heddernheimer Landstraße' und 'Ginnheim Mitte' nutzen", hieß es weiter.

Zwischen den Haltestellen "Nieder-Eschbach" und "Gonzenheim" fahren hingegen Busse als Schienenersatzverkehr.