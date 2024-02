ÖPNV-Streik in Frankfurt und Hessen: U-Bahn, Tram und Bus stehen still!

Frankfurt am Main - Der angekündigte Warnstreik im ÖPNV hat begonnen: In Frankfurt und ganz Hessen stehen U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse still. Pendler und Schüler müssen sich auf teils massive Verkehrsbehinderungen einstellen.

Eine U-Bahn der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) steht an einer Haltestelle - in der Mainmetropole kommt es am Freitag zu einem Warnstreik im ÖPNV und daher zu teils massiven Verkehrsbehinderungen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) teilte auf seiner Website mit, dass infolge des Streiks am heutigen Freitag keine U-Bahnen und Straßenbahnen in der Mainmetropole Frankfurt verkehren.

Was für viele Betroffene jedoch zumindest ein kleiner Lichtblick sein könnte: Die Busse und S-Bahnen in der Bankenstadt fahren hingegen.

Auch in anderen Städten des RMV-Gebietes kommt es demnach zu erheblichen Ausfällen im öffentlichen Personennahverkehr. In Gießen entfallen die Stadtbusse, ebenso soll der Schulbusverkehr in Hanau betroffen sein. In Wiesbaden fallen voraussichtlich die Busse des Anbieters ESWE am Freitag aus.

Berufspendler und Schüler in Nordhessen werden ebenfalls den Streik zu spüren bekommen. Nach Auskunft des Nordhessischen Verkehrsverbundes (NNV) muss damit gerechnet werden, dass im gesamten Stadtgebiet von Kassel die Trams und Busse der Linien 1 bis 29 der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) entfallen.

Die Regionalbusse ab Linie 30 sollen jedoch von dem Warnstreik nicht betroffen sein und planmäßig verkehren.