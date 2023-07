Schule schwänzen am letzten Schultag? Da droht mächtig Ärger

Frankfurt am Main - Schwänzen Schüler in Absprache mit ihren Eltern wegen günstigerer Urlaubsflüge den letzten Schultag vor den Ferien, riskiert die Familie ein Bußgeld.

Aus Kostengründen schwänzen Schüler auf Anraten ihrer Eltern gerne mal den letzten Schultag. Doch das kann teuer werden. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Laut dem hessischen Schulgesetz kann so ein Fehltag als Verstoß gegen die Schulpflicht und Ordnungswidrigkeit mit mindestens 100 Euro zu Buche schlagen.

So ein Bußgeld wird allerdings tatsächlich kaum verhängt, wie es in der hessischen Schullandschaft heißt. Freitag war der letzte Tag vor den Sommerschulferien in Hessen.

Jörg Martienßen von der Bundespolizei an Deutschlands größtem Flughafen Frankfurt sagte, an Hessens Airports und Bahnhöfen suchten Polizisten nicht aktiv nach Schwänzerfamilien.

In Bayern aber habe die Landespolizei schon nach solchen Schülern etwa an den Flughäfen München und Memmingen Ausschau gehalten.

"Hier am Flughafen Frankfurt würden wir schon mal eine Familie ansprechen, wenn die uns wirklich auffällt, aber dafür sind bei uns keine Prozesse vorgesehen", ergänzte Martienßen. Gegebenenfalls würde bei einem begründeten Verdacht die Schule verständigt.