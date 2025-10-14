Stellwerk unbesetzt: Züge bei Frankfurt fallen bis Dezember teils aus

Frankfurt am Main - Einschränkungen im Regionalbahnverkehr: Bis Dezember kommt es in den Abendstunden zu Teilausfällen der Regionalbahnen RB37 und RB41, die sonst zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und Bad Vilbel sowie Friedberg verkehren.

Bis Mitte Dezember wird es in den Abendstunden bei der RB37 und der RB41 immer wieder zu Zugausfällen kommen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie die Hessische Landesbahn (HLB) mitteilte, kann die DB InfraGo ein Frankfurter Stellwerk in den Abendstunden bis zum 13. Dezember nicht besetzen.

Alternativ könne auf die Linie S6 der S-Bahn ausgewichen werden.