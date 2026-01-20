Große Freude im Zoo Frankfurt: Bonobos haben Nachwuchs

Frankfurt am Main - "Die erfahrene Mutter kümmert sich bestens um ihr Jungtier", betonte eine Sprecherin: Im Frankfurter Zoo wurde ein kleiner Bonobo-Affe geboren!

Bonobo-Nachwuchs im Frankfurter Zoo: Der kleine Menschenaffe klammert sich aktuell noch permanent an den Bauch seiner Mutter. © Zoo Frankfurt

Die 24-jährige "Mixi" habe den männlichen Bonobo bereits am 7. Dezember zur Welt gebracht, teilte der Zoo am Dienstag mit.

Für die Mutter sei es bereits das vierte Jungtier. Die Freude bei dem Team des Frankfurter Tiergartens sei auch deshalb groß, da diese Menschenaffen-Art von der Weltnaturschutzunion als "stark gefährdet" eingestuft werde.

In freier Wildbahn kämen Bonobos nur in einem sehr begrenzten Gebiet in der Demokratischen Republik Kongo vor und der Bestand nehme aktuell ab.

"Hauptbedrohungsfaktoren sind der Verlust von Lebensraum sowie die Wilderei. In Zoos sind Bonobos nur selten zu sehen", hieß es weiter.