Alarm in Frankfurt: Frau rastet aus und schlägt Polizistin ins Gesicht

Frankfurt am Main - Eine 23-jährige Frau verletzte erst sich selbst, dann attackierte sie eine Polizistin!

Eine Streifenwagen-Besatzung eilte einigen Sanitätern zu Hilfe, dann eskalierte die Situation. (Symbolfoto) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Andreas Arnold/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag in der Karlstraße im Frankfurter Bahnhofsviertel, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Montag mitteilte.

Die 23-Jährige hatte sich selbst in einem "psychischen Ausnahmezustand" eine tiefe Schnittwunde am Handgelenk zugefügt. Eine Rettungswagen-Besatzung rückte daher aus, um der Frau zu helfen.

Die Verletzte wurde aber gegenüber den Sanitätern zunehmend aggressiv, weshalb gegen 16.30 Uhr eine Polizeistreife zur Unterstützung anrückte.

Beim Eintreffen der Polizisten floh die 23-Jährige "nach einigen derben Unmutsbekundungen", wie ein Sprecher erklärte.