Alarm in Frankfurt: Frau rastet aus und schlägt Polizistin ins Gesicht
Frankfurt am Main - Eine 23-jährige Frau verletzte erst sich selbst, dann attackierte sie eine Polizistin!
Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag in der Karlstraße im Frankfurter Bahnhofsviertel, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Montag mitteilte.
Die 23-Jährige hatte sich selbst in einem "psychischen Ausnahmezustand" eine tiefe Schnittwunde am Handgelenk zugefügt. Eine Rettungswagen-Besatzung rückte daher aus, um der Frau zu helfen.
Die Verletzte wurde aber gegenüber den Sanitätern zunehmend aggressiv, weshalb gegen 16.30 Uhr eine Polizeistreife zur Unterstützung anrückte.
Beim Eintreffen der Polizisten floh die 23-Jährige "nach einigen derben Unmutsbekundungen", wie ein Sprecher erklärte.
Polizei muss "dringend behandlungsbedürftige" Frau fixieren
Da die junge Frau nach Einschätzung der Sanitäter "dringend behandlungsbedürftig" war, eilten die Polizeibeamten ihr hinterher und holten sie ein. Daraufhin attackierte die Verletzte eine Polizistin und schlug ihr "unvermittelt ins Gesicht", wie es weiter hieß.
Es gelang den Beamten im Anschluss, die 23-Jährige zu fixieren. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.
Titelfoto: Montage: Nicolas Armer/dpa, Andreas Arnold/dpa