Verdi weitet Warnstreiks am Donnerstag aus: Viele Kitas betroffen

Frankfurt am Main/Hessen - Mit einer Ausweitung der Warnstreiks will die Gewerkschaft Verdi im Tarifstreit um die Beschäftigten von Bund und Kommunen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

Vom Verdi-Streik am Donnerstag werden Kitas und Verwaltungen in ganz Hessen betroffen sein. © Frank Rumpenhorst/dpa

So würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von einzelnen Städten der Landkreise Hochtaunus, Main-Taunus und Wetterau am Donnerstag ihre Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft am heutigen Mittwoch in Frankfurt mit.

Betroffen seien Verwaltungen sowie kommunale Kitas in zahlreichen Gemeinden wie beispielsweise in Steinbach, Oberursel, Bad Homburg, Königstein, Kronberg, Usingen, Friedrichsdorf, Hattersheim, Eschborn, Hochheim, Kriftel, Hofheim, Kelkheim, Altenstadt, Bad Nauheim, Bad Vilbel, Büdingen, Butzbach oder Friedberg.

Hinzu kämen die Kreisverwaltungen im Hochtaunuskreis und in Main-Taunus-Kreis. In einzelnen Städten seien zudem die Bauhöfe betroffen.

"Wir erhöhen jetzt den Druck, weil das Angebot der Arbeitgeber absolut unzureichend ist. Daher kann es nur eine Antwort geben: weitere Streiks", sagte der zuständige Gewerkschaftssekretär Ferhat Taysi.