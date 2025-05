Weiter großer Streit in Frankfurt wegen geplanten Crack-Zentrums

Frankfurt am Main - Auch nach dem Magistratsbeschluss für ein neues Suchthilfezentrum speziell für Crack-Abhängige im Bahnhofsviertel von Frankfurt gehen die Diskussionen innerhalb der Römer-Koalition weiter.

Crack-Abhängige sind im Frankfurter Bahnhofsviertel ein alltäglicher Anblick. © Boris Rössler/dpa

So übte Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) in einem Interview mit der "Frankfurter Rundschau" scharfe Kritik an dem Beschluss. Sie beanstandet etwa den vorgesehenen Standort zwischen Hauptbahnhof und Messe. Der Beschluss sei eine "schwere Belastung" für die Koalition.

Der Magistrat will nach dem Beschluss vom Freitag das Zentrum im Bahnhofsviertel errichten - und künftig Menschen von außerhalb abweisen. Die Stadtverordnetenversammlung muss dem Plan noch zustimmen.

In Frankfurt regieren die Grünen, SPD, FDP und Volt gemeinsam. Im März 2026 finden die nächsten Kommunalwahlen statt. Die FDP sieht noch zahlreiche offene Fragen und hat sich am Freitag größtenteils gegen die Pläne gestellt.