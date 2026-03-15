Mit E-Scooter gestürzt: 18-Jähriger gerät unter Straßenbahn und stirbt – Kumpel schwer verletzt

Frankfurt am Main - Unfalltragödie in Frankfurt ! Zwei junge Männer sind gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs, Sekunden später kommt es zur Katastrophe. Einer von ihnen verliert noch am Unfallort sein Leben, sein Freund wird schwer verletzt.

Vor der Frankfurter Uniklinik kam es am Samstag zu einem tragischen E-Scooter-Unfall, bei dem ein 18-Jähriger starb und sein gleichaltriger Begleiter schwer verletzt wurde. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der tragische Unfall am Samstagabend gegen 23.05 Uhr auf dem Theodor-Stern-Kai.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei 18-jährige Männer gemeinsam auf einem E-Scooter in westliche Richtung unterwegs.

Auf Höhe des Universitätsklinikums wollten sie an einer Einfahrt, die die Straßenbahngleise quert, in eine Zufahrt zum Krankenhaus abbiegen. Dabei stürzten die beiden jungen Männer.

Einer der 18-Jährigen wurde in diesem Moment von einer parallel fahrenden Straßenbahn erfasst und geriet unter die Bahn der Tramlinie 15.

Der junge Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb. Sein ebenfalls 18-jähriger Begleiter wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt.

Feuerwehr und Polizei waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um die notwendigen Maßnahmen einzuleiten. Unter anderem musste der fast 40 Tonnen schwere Triebwagen hydraulisch angehoben werden, um den Toten zu bergen.