Nach Hinrichtung im Hauptbahnhof: Polizei stemmt sich gegen nächstes Problem

Frankfurt am Main - Im Kampf gegen Drogenhandel und Straßenkriminalität hat die Polizei im Frankfurter Bahnhofviertel Razzien durchgeführt.

An gleich mehreren Hotspots im drogenverseuchten Bahnhofsviertel wurden Personen von der Polizei auf Drogenbesitz kontrolliert. © Boris Roessler/dpa

"Es sind etwas mehr als 100 Beamte im Einsatz", sagte ein Polizeisprecher. Neben der Landespolizei seien auch Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei und des Finanzamts dabei. Zu den Schwerpunkten zählten etwa die Suche nach Drogen und Waffen sowie Gewerbekontrollen.

So wurden mehrere Verdächtige in verschiedenen Bereichen des Bahnhofsviertels auf Drogen durchsucht. Die Steuerfahndung kontrollierte demnach Bars und Geschäfte - etwa in der Moselstraße.

Der Einsatz sollte noch in den Abend hinein andauern. Nach Angaben des Polizeisprechers finden solche Kontrollen regelmäßig statt.

Das Frankfurter Bahnhofsviertel gilt als besonders berüchtigt und ist ein Kriminalitäts-Schwerpunkt in der Stadt. Auf einem Gebiet kleiner als ein Quadratkilometer prallen offene Drogenszene, Rotlichtmilieu und Partymeile aufeinander.

Seit November vergangenen Jahres gibt es eine Waffenverbotszone.