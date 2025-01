Brutalo-Radler tritt Sanitäter gegen Kopf: Der Grund macht fassungslos

Frankfurt am Main - Es sei eine "ganz neue Form der Gewalt", sieht man Rettungssanitäter Chris Grüne (45) noch völlig perplex in die Kamera seines Smartphones sprechen. Wenige Stunden zuvor wurde sein Kollege Opfer einer fassungslos stimmenden Attacke.

Notfall-Sanitäter Chris Grüne (45) ist die Empörung über den Angriff auf seinen Kollegen deutlich anzusehen. Zudem zeigt er, dass der Radfahrer die betroffene Stelle problemlos hätte passieren können. © Montage: Instagram/notruf.frankfurt

Der aus Social Media und diversen Real-Life-Dokus bekannte Retter war am vergangenen Samstagabend mit seinem Kollegen Dragan zunächst zu einem vermeintlichen Routineeinsatz auf der Eschersheimer Landstraße in Frankfurt am Main gerufen worden. Dies endete mit einem Schlag gegen den Kopf von Grünes Kollegen, weshalb dieser selbst ins Krankenhaus musste.

Was genau geschah, schilderte Grüne in einem Video auf Instagram: Sein Fahrer Dragan (55) hatte den Rettungswagen auf dem breit angelegten Radweg der Verbindungsstraße zwischen Ostend und Frankfurter Innenstadt abgestellt, um einer Frau in Not zu helfen.

Während der 45-Jährige sich um diese kümmerte, wollte sein Mitstreiter lediglich die Trage für den Abtransport vorbereiten, dann geschah es: Ein Radfahrer passierte die Stelle, an der der RTW abgestellt war, trat oder schlug Dragan im Vorbeifahren bei voller Fahrt gegen den Kopf.

Die Folge: Zwei weitere Rettungswagen mussten anrücken, einerseits um die eigentliche Patientin ins Krankenhaus zu bringen, andererseits um den verletzten Kollegen in die Unfallklinik zu transportieren. Warum es zu der Attacke kam?

"Er hat sich vermutlich darüber geärgert, dass wir im Weg stehen", so Grüne. Doch ein Ausschnitt in seinem Clip zeigt deutlich: Trotz des abgestellten Einsatzfahrzeuges ist der Radweg noch mehr als breit genug, damit ein Radfahrer gemütlich daran vorbeikommt.