Gruppe bedroht Mitarbeiter von Abschleppdienst: Männer müssen in Wagen flüchten

Frankfurt am Main - Sie wollten nur ihren Job erledigen: Zwei Mitarbeiter eines Abschleppdienstes wurden am späten Mittwochabend in Frankfurt von einer Personengruppe bedroht, mussten in ihr Fahrzeug flüchten.

Die Frankfurter Polizei ermittelt nach dem Zwischenfall im Nordend – und sucht dringend nach Zeugen. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren ein 44 Jahre alter Mann und sein 36 Jahre alter Kollege am Vorabend gegen 21.30 Uhr in die Rotlintstraße ins Nordend-Ost gerufen worden, weil in dieser ein Wagen in einer Feuerwehrzufahrt parken würde.

Vor Ort stellten die Abschleppdienstmitarbeiter mehrere Fahrzeuge in der Zufahrt fest, als sie von einer Personengruppe angesprochen wurden.

Den Angaben zufolge entwickelte sich zunächst ein Streitgespräch zwischen beiden Parteien, da die Personen das Abschleppen der Autos verhindern wollten. Nach bisherigen Erkenntnissen zog einer der Unbekannten plötzlich einen waffenähnlichen Gegenstand und bedrohte die Mitarbeiter damit.

Diese hatten keine andere Wahl und flüchteten kurzerhand in ihr Dienstfahrzeug. Die Personen stiegen derweil in die Fahrzeuge und verließen den Ort des Geschehens.

Der unbekannte Täter, nach dem die Polizei fahndet, kann wie folgt beschrieben werden:

circa 20 bis 30 Jahre alt

rund 1,75 Meter groß

dünne Statur

Bart

stark gebräunt

trug schwarze Jacke

Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen schwarzen BMW und einen ebenfalls schwarzen Range Rover.