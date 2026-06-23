Schüsse am Hauptbahnhof! Polizei und Rettungskräfte in Frankfurt im Einsatz

Frankfurt am Main - Aufregung am Hauptbahnhof der Mainmetropole: Ein noch unklarer Zwischenfall sorgt in Frankfurt derzeit für einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften.

Am Frankfurter Hauptbahnhof läuft ein größerer Polizeieinsatz. (Archivfoto) © 123RF/cactii

Laut Zeugen sollen Schussgeräusche zu hören gewesen sein. Ein Mann wurde den Reportern der Deutschen Presse-Agentur zufolge am Boden liegend auf dem Vorplatz behandelt. Zur Schwere der Verletzungen liegen keine Informationen vor.

Ersten Erkenntnissen zufolge machte ein Polizist bei einer Kontrolle Gebrauch von seiner Waffe.

Die genauen Hintergründe sind aktuell unklar, die Polizei machte zunächst keine weiteren Angaben. Kräfte der Spurensicherung ist vor Ort im Einsatz.

Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht.