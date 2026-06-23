Schüsse nahe dem Hauptbahnhof in Frankfurt! Polizei streckt Mann nieder

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Aufregung nahe dem Hauptbahnhof der Mainmetropole: Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in Frankfurt auf einen Mann geschossen.

Von Jan Höfling

Frankfurt am Main - Aufregung nahe dem Hauptbahnhof der Mainmetropole: Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in Frankfurt auf einen Mann geschossen. Beamte und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz.

Am Frankfurter Hauptbahnhof läuft ein größerer Polizeieinsatz.
Am Frankfurter Hauptbahnhof läuft ein größerer Polizeieinsatz.  © Boris Roessler/dpa

Laut Zeugen sollen die Schussgeräusche gegen 16 Uhr zu hören gewesen sein. Ein Mann wurde den Reportern der Deutschen Presse-Agentur zufolge am Boden liegend auf einem Vorplatz behandelt.

Zur Identität des Mannes und zur Schwere der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor. Er war bei Bewusstsein und wurde nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Die genauen Hintergründe des Zwischenfalls am Kaisertor sind aktuell ebenfalls unklar, die Polizei machte zunächst keine weiteren Angaben. Kräfte der Spurensicherung sind inzwischen im Einsatz.

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Der Straßenbahnverkehr wurde aufgrund des Vorfalls gestoppt, der Bereich ist abgesperrt.

Eine Person ist bei dem Zwischenfall durch Schüsse verletzt worden.
Eine Person ist bei dem Zwischenfall durch Schüsse verletzt worden.  © Boris Roessler/dpa
Auch die Rettungskräfte sind mit zahlreichen Personen angerückt.
Auch die Rettungskräfte sind mit zahlreichen Personen angerückt.  © Boris Roessler/dpa

Das hessische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zu dem Vorfall auf dem Platz gegenüber dem Hauptbahnhof aufgenommen. Es handelt sich um ein übliches Vorgehen, wenn eine Schussabgabe durch Polizeikräfte erfolgt ist.

Erstmeldung: 16.57 Uhr, zuletzt aktualisiert: 18.15 Uhr

Titelfoto: Boris Roessler/dpa

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