Junger Hund, trauriges Schicksal: Findet Husky Harry jemals ein neues Zuhause?

Offenbach am Main - Er war eigentlich schon vermittelt, nun ist Husky-Rüde Harry zurück im Offenbacher Tierheim . Gibt es noch ein Happy End für ihn?

Husky Harry ist noch nicht einmal acht Monate alt und musste schon viel erleben. Nun hofft er auf ein beständiges neues Zuhause. © Tierschutzverein Offenbach am Main

Junghund Harry ist am 15. Oktober 2022 geboren und damit gerade einmal sieben Monate alt. Als Welpe wurde er vom Tierheim in Offenbach am Main zunächst erfolgreich vermittelt. Mittlerweile ist der Rüde allerdings zurück im Tierasyl, das jetzt erneut nach einem liebevollen neuen Zuhause für Harry sucht.

Wegen Überforderung wurde der arme Knabe wieder abgegeben - ein trauriges Schicksal, vor allem bei seiner Vorgeschichte. Für die Fellnase ist deshalb besonders wichtig, dass sich etwaige Adoptanten bei der nächsten Vermittlung absolut sicher sind mit ihrer Entscheidung und er nicht noch einmal aus seinem gewohnten Umfeld herausgerissen werden muss.

Der aktuell 55 Zentimeter große Husky, der noch nicht ausgewachsen ist, verhält sich eigentlich wie ein typischer Hund in seinem jungen Alter. Er ist neugierig, hat allerlei Blödsinn im Kopf und ist gleichzeitig total aufgeschlossen sowie überaus freundlich.

Sowohl Menschen als auch anderen Artgenossen gegenüber zeigt sich Harry als positiver und liebenswerter Charakter.