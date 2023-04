Labrador irrte durch die Straßen Frankfurts: Gibt es ein Happy End für Nelson?

Frankfurt am Main - Ein süßer Labrador-Mix spaziert durch die Straßen Frankfurts: Sicherlich haben sich dabei viele Menschen nichts gedacht und sind davon ausgegangen, dass Nelson gleich von seinen Besitzern abgeholt wird. Doch das ist nie passiert!

Wenn es um den Kontakt mit Menschen geht, ist Nelson anfangs eher zurückhaltend, was sicherlich aus seiner Vergangenheit rührt.

Frankfurt am Main

Allgemein ist der hübsche Rüde ein total unkomplizierter Zeitgenosse und kann problemlos auch an Hundeanfänger vermittelt werden.

Aufgrund seiner Vorgeschichte weiß das Tierasyl nicht wirklich viel über den süßen Vierbeiner. Was sie aber sicher sagen können, ist, dass Nelson gerne draußen unterwegs ist und deshalb unbedingt einen aktiven Adoptanten braucht.

Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Nelson sucht ein liebevolles neues Zuhause, in dem er endlich ankommen darf. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Wie es leider häufig bei Fundhunden der Fall ist, haben sich mögliche Vorbesitzer nicht wirklich um die Fellnase gekümmert. Leinenführigkeit sowie Grundkommandos sind deswegen deutlich ausbaufähig. Bedenkt man Nelsons junges Alter, sollte dies für die Zukunft allerdings kein großartiges Problem darstellen, da er noch viel lernen kann und möchte.

Mit seinen Artgenossen versteht sich der Junghund sehr gut, letztlich kommt es hierbei trotzdem auf die situative Sympathie an.

Ob er auch mit Katzen auskommt, ist bislang nicht bekannt, kann vor Ort aber gerne getestet werden.

Für die Zukunft wünschen sich die Verantwortlichen des Frankfurter Tierheims vor allem eine Person oder Familie, die Nelson das liebevolle und stabile Zuhause bieten kann, welches er vorher nie hatte.

Etwaige Interessenten werden gebeten, sich unter den Rufnummern 069423005 und 069423006 oder per Kontakformular mit dem Tierschutzverein Frankfurt am Main in Verbindung zu setzen.