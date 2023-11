600-PS-Audi nach Baustellen-Crash schrottreif: Überraschung für Feuerwehr und Polizei am Unfallort

Frankfurt am Main - Unschöne Überraschung für die Einsatzkräfte, die sich am heutigen Sonntagmorgen mit den Überresten eines Alleinunfalls in der hessischen Mainmetropole Frankfurt befassen mussten. Während der teure Luxusschlitten völlig zerstört am Straßenrand stand, fehlte vom Fahrer jede Spur.