Radfahrer kollidiert mit Bus: Mann bei Unfall schwer verletzt

Frankfurt am Main - Folgenschwerer Unfall im Frankfurter Stadtteil Schwanheim : Ein 45 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus erheblich verletzt worden.

Die Retter mussten den Radfahrer in eine Klinik bringen. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurde der Radfahrer am Samstagmorgen nach einer Erstversorgung am Unfallort in einem kritischen Zustand in ein Krankenhaus transportiert.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Bus den 45-Jährigen auf der Elisabeth-Kuhn-Straße gegen 10.45 Uhr zunächst auf gerader Strecke überholt haben, beide waren in Fahrtrichtung Flughafen unterwegs.