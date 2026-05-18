19-Jähriger liegt tot vor Parkhaus: Ermittler stoßen auf wichtigen Hinweis

Frankfurt am Main - Ein 19-Jähriger wurde tot vor einem Frankfurter Parkhaus aufgefunden. Neueste Ermittlungsergebnisse zeigen, dass die erste Vermutung der Polizei wohl falsch war: Der junge Mann viel offenbar nicht einem Tötungsdelikt zum Opfer!

Nach dem Leichenfund in Frankfurt-Höchst setzen umfangreiche Ermittlungen ein, die Polizei ging zunächst von einem Tötungsdelikt aus. © 5VISION.NEWS

Die schweren Kopfverletzungen des 19-Jährigen wurden ihm nicht durch körperliche Gewalt zugefügt. Dies ergab eine gerichtsmedizinische Untersuchung des Leichnams, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Montag mitteilte.

Die Ermittler halten daher einen Unfall für die wahrscheinlichste Erklärung für den Tod des jungen Manns.

Der tödlich verletzte 19-Jährige wurde in der Nacht zu Sonntag vor dem Parkhaus in der Emmerich-Josef-Straße im Stadtteil Höchst aufgefunden. Rettungskräfte waren zwar rasch vor Ort, doch ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Manns feststellen.

Die Polizei ging zunächst von einem Tötungsdelikt aus und verdächtige einen 18-Jährigen aus dem Main-Taunus-Kreis der Tat. Der Verdächtige wurde am Sonntag festgenommen, jedoch am Montag wieder entlassen.