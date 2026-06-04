Auto erfasst Fußgänger: 50-Jähriger verletzt in Klinik

Frankfurt am Main - Schwerer Unfall in Frankfurt : Ein Auto erfasste einen Fußgänger, der 50-Jährige wurde verletzt. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

Nach einem Unfall in Frankfurt-Gutleutviertel in der Nacht zu Donnerstag wurde ein verletzter 50-Jähriger in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) © Montage: Friso Gentsch/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Der Crash ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag in der Stuttgarter Straße im Gutleutviertel, wie die Polizei der Mainmetropole am Donnerstag mitteilte.

Demnach war ein 50 Jahre alter Mann gegen 1 Uhr zu Fuß in der Gutleutstraße in Richtung der Frankfurter City unterwegs. Dabei wollte er die Stuttgarter Straße überqueren, offenbar "ohne auf den fließenden Verkehr zu achten", wie ein Sprecher erklärte.

Ein ebenfalls 50-jähriger Autofahrer war zur selben Zeit mit einem Wagen auf der Stuttgarter Straße in Richtung Baseler Platz unterwegs. Dabei wollte er die Kreuzung in Richtung Friedensbrücke überqueren.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß: Das Auto erfasste den Fußgänger!

Der 50-Jährige wurde verletzt und von Einsatzkräften des Rettungsdienstes in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.